Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedrohung am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 16.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 18:18 Uhr eine Person gemeldet, die am Busbahnhof Landau Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann an, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Beamten konnten den Mann zu Boden sprechen und anschließend fesseln. Das Messer wurde in einer seiner Hosentaschen aufgefunden und sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt.

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