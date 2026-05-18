PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bedrohung am Busbahnhof

Landau (ots)

Am 16.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 18:18 Uhr eine Person gemeldet, die am Busbahnhof Landau Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann an, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Beamten konnten den Mann zu Boden sprechen und anschließend fesseln. Das Messer wurde in einer seiner Hosentaschen aufgefunden und sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 08:05

    POL-PDLD: Landau - Einbruch in Mobilfunkladen - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 17.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:30 Uhr ein lautes Klirren im Bereich der Gerberstraße in Landau gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter die Scheibe eines Mobilfunkladens eingeworfen hatten. Durch die zerstörte Scheibe gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 07:31

    POL-PDLD: Landau - Mehrere Einbrüche im Bereich Queichheim - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 15.05.2026 drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Objekte im Landauer Stadtteil Queichheim ein. Betroffen waren die Integrierte Gesamtschule (IGS) Queichheim, das Vereinsheim des La Boule Queichheim sowie das Vereinsheim des FV Queichheim. Die Täter verschafften sich jeweils durch das Einschlagen von Scheiben Zutritt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren