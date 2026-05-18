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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mehrere Einbrüche im Bereich Queichheim - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 15.05.2026 drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Objekte im Landauer Stadtteil Queichheim ein. Betroffen waren die Integrierte Gesamtschule (IGS) Queichheim, das Vereinsheim des La Boule Queichheim sowie das Vereinsheim des FV Queichheim. Die Täter verschafften sich jeweils durch das Einschlagen von Scheiben Zutritt zu den Gebäuden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht feststeht. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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