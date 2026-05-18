Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wem gehört das Fahrrad?

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Landau (ots)

Am 15.05.2026 wurde gegen 05:40 Uhr ein 39-Jähriger im Bereich der Weißquartierstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Für das mitgeführte Fahrrad der Marke Conway konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Bezüglich der Herkunft des Fahrrads gab der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann an, dass er dieses gefunden haben möchte. Vielmehr besteht jedoch der Verdacht, dass er das Fahrrad zuvor entwendete. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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