Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

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Edenkoben (ots)

In der Nacht vom 16.05.2026 auf den 17.05.2026 gegen 00:10 Uhr touchierte ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec bei der Fahrt durch Edenkoben einen Bordstein. In der Folge kam er zu Sturz und verletzte sich hierbei am Rücken. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund seiner Verletzung wurde er zur Weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus einliefert.

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