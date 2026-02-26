PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Waldbröl (ots)

Ein 62-jähriger Waldbröler befuhr am frühen Mittwochmorgen (25. Februar) den Kreisverkehr "Lise-Meitner-Straße/Hauptstraße/Friedrich-Engels-Straße". Gegen 5:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 48-Jährigen aus Waldbröl, welcher von der Hauptstraße in den Kreisverkehr eingefahren war. Die beiden Männer hatten Glück im Unglück: Sie überstanden das Unfallgeschehen verletzungsfrei. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei jedoch fest, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

