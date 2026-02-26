PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lautes Klirren weckt Anwohnerin

Waldbröl (ots)

Gegen 3:15 Uhr am Donnerstag (26. Februar) wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Kaiserstraße durch lautes Klirren geweckt. Als sie nachsah, woher das Klirren gekommen war, stellte sie fest, dass versucht worden war, ein Fenster im Erdgeschoss einzuschlagen. Bei dem Versuch war die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerbrochen. Eine verdächtige Person konnte die Hausbewohnerin zwar nicht mehr entdecken, wählte aber sofort den Notruf. Die alarmierten Beamten konnten den oder die Unbekannte(n) jedoch nicht mehr antreffen. Der versuchte Einbruch ereignete sich unweit der Einmündung zur Bahnhofstraße.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

