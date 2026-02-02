PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Räuberische Erpressung am Hauptbahnhof - beteiligte Zeugin gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht eine Frau, die offenbar Fotos von drei Tatverdächtigen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof gemacht hat.

Am vergangenen Dienstag, 27. Januar 2026, wurde ein 17-Jähriger aus Herne gegen 13.20 Uhr am Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf Gleis 7 von drei unbekannten Männern angesprochen. Sie baten ihn um Geld. Als der Jugendliche dies ablehnte, wurde er von dem Trio festgehalten, mit einem Messer bedroht und durchsucht. Als der Herner um Hilfe rief, kam eine Frau dazu, fertigte Bilder von den drei Tatverdächtigen und gab an, nun die Polizei rufen zu wollen. Daraufhin ließen die Männer von dem 17-Jährigen ab. Eine weitere Frau nahm den Jugendlichen mit sich und stieg mit ihm in den nächsten Zug.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun die bislang unbekannte Frau, die den Vorfall beobachtet und die Tatverdächtigen fotografiert haben soll. Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die gesuchte Frau ebenfalls aus dem Bereich Bochum, Herne oder einer anderen umliegenden Stadt kommt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

