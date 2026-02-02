Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wiederholter Betrugsversuch - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Erneut haben es bislang unbekannte Betrüger mit einer Masche geschafft, bei Gelsenkirchenern in die Wohnung zu gelangen.

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, schellte es gegen 14 Uhr an der Tür einer 76-Jährigen in Ückendorf. Vor ihrer Wohnungstür stand plötzlich ein vermeintlicher Wasserwerker, der erklärte, dass die Nachbarn eine Etage höher kein warmes Wasser hätten. Dann ging er in die Wohnung und forderte die Gelsenkirchenerin dazu auf, im Bad die Dusche anzumachen, bis 80 zu zählen und Bescheid zu geben, ob das Wasser merkwürdig riechen würde. Obwohl die Frau misstrauisch wurde, kam sie der Aufforderung nach und ließ den vermeintlichen Wasserwerker alleine in den übrigen Räumen der Wohnung zurück. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Tatverdächtige anschließend wieder ohne Beute. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare. An weitere Merkmale konnte sich die Frau nicht erinnern.

Am Samstag, 31. Januar 2026, klopfte es dann ebenfalls gegen 14 Uhr an der Tür eines 89-Jährigen in Buer. Dort stellten sich zwei Männer als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor. Da der Gelsenkirchener dort Kunde war, schöpfte er keinen Verdacht und bat die beiden Männer hinein. Tatsächlich hatten sie persönliche Infos zu seinem Kundenstatus beim DRK. Mitten im Gespräch ging einer der beiden vermeintlichen Berater auf die Toilette. Danach verließen beide fluchtartig die Wohnung. Der 89-Jährige stellte kurze danach fest, dass aus seinem Schlafzimmer Wertsachen entwendet wurden.

Die Tatverdächtigen trugen beide eine Jacke des DRK. Ein Mann hatte schwarze Haare und war etwa 1,65 Meter groß. Der andere Mann war auffallend schlank und hatte blonde Haare. An weitere Merkmale konnte auch der 89-Jährige sich nicht mehr erinnern.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Im Fall aus Ückendorf fragen wir nach Zeugen, die zur Tatzeit Auffälliges im Bereich Nansenstraße/Barenscheidstraße/Günnigfelder Straße beobachtet haben.

Im Fall des Mannes aus Buer suchen wir nach Zeugen, die Auffälliges im Bereich Nordring/Königswiese/Brinkgartenstraße gesehen haben. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Erst recht nicht ohne vorherige Terminabsprachen. Bei Zweifeln kann jederzeit die Polizei unter der Notrufnummer 110 angerufen werden. Die eigene Telefonnummer sollte aus Sicherheitsgründen aus dem Telefonbuch genommen werden. Hierzu können Verwandte, Bekannte und Nachbarn um Hilfe gebeten werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell