Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Männer attackieren Gelsenkirchener an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem drei Männer einen 19-Jährigen angegriffen haben, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können.

Der Gelsenkirchener wartete am Freitag, 30. Januar 2026, an der Bushaltestelle "Grillostraße" auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke auf den Bus, als ihn drei junge Männer gegen 9.45 Uhr ansprachen und kurz darauf auf ihn einschlugen. Ein ebenfalls dort wartender Zeuge schritt ein, woraufhin sich die Männer entfernten. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Männer waren zwischen 18 und 19 Jahre alt und hatten kurze, dunkle Haare. Einer von ihnen trug eine weiße Jacke, die anderen beiden waren dunkel gekleidet.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Tathergang machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

