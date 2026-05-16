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POL-PDLD: Maikammer - Schmierereien an Supermarkt

POL-PDLD: Maikammer - Schmierereien an Supermarkt
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Maikammer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Schmierereien mit Permanentmarkern an einem Supermarkt "An der Südumgehung" in Maikammer. Mehrere Möbel, Wände und Glasscheiben des Supermarktes wurden hierdurch beschädigt. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per E-Mail (piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
A. Braun

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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