Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen - Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss (THC und Amphetamin)

Oberhausen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 15.05.2026, kontrollierte die Polizei gegen 17:25 Uhr in der Bergstraße in Oberhausen eine 28-jährige Pkw-Fahrerin.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde der Fahrerin daraufhin untersagt, zudem wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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