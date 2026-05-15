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POL-PDLD: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Hauptstraße in Kirrweiler

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Hauptstraße in Kirrweiler
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Kirrweiler (ots)

Am 13.05.2026 im Zeitraum von 17:00 - 21:30 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Fahrzeug in der Hauptstraße in Kirrweiler. Als sie zu ihrem roten Peugeot 208 zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden am Fahrzeugheck auf der Fahrerseite sowie einen erheblich beschädigten Außenspiegel fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug beziehungsweise zur verantwortlichen Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
PI Edenkoben
POK Klinker
Telefon: 06323 955 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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