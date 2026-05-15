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POL-PDLD: Neuburg am Rhein - LKW-Fahrer muss aus Altrhein gerettet werden

POL-PDLD: Neuburg am Rhein - LKW-Fahrer muss aus Altrhein gerettet werden
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Neuburg am Rhein (ots)

Am heutigen frühen Morgen landete ein 35-jähriger Lastkraftwagenfahrer in Neuburg im Altrhein und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der 35-Jährige befuhr gegen 05.00 Uhr die Kehlstraße in Neuburg aus Richtung Hagenbach kommend und wollte in Höhe der Ortseinfahrt einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto ausweichen. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der 35-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem LKW eine Böschung herunter und landete im Altrhein. Da sich der 35-jährige Fahrer eine leichte Verletzung am Fuß zuzog und sich nicht mehr alleine retten konnte, musste er durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus gerettet werden. Durch den Rettungsdienst wurde der 35-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten des LKW. Hierzu ist die Ortseinfahrt Neuburg aus Richtung Hagenbach kommend vermutlich noch bis 10.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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