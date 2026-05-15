POL-PDLD: Kandel - Mögliche Jagdwilderei

Neupotz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Kühlwagenanhängers auf, welcher auf dem Vereinsgelände des Fußballvereins in Neupotz abgestellt war. Die Täter entwendeten Bratwürste und Fisch im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder ...

mehr