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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Mögliche Jagdwilderei

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei Wörth ein totes Reh auf einer freizugänglichen Wiese im Bereich des Gartengeländes Floßgraben in Kandel gemeldet. Bei der Überprüfung des toten Rehs konnten Hinweise auf eine mögliche Jagdwilderei erlangt werden. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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