PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Einbruch in Kirche

Knittelsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 13.05.2026 19:30 Uhr - 14.05.2026 08:45 Uhr in eine Kirche in Knittelsheim ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Türe aufhebelten. Aus dem Kircheninneren wurden mehre kirchliche Kulturgüter entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
PI Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 08:48

    POL-PDLD: Kandel - Mögliche Jagdwilderei

    Kandel (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei Wörth ein totes Reh auf einer freizugänglichen Wiese im Bereich des Gartengeländes Floßgraben in Kandel gemeldet. Bei der Überprüfung des toten Rehs konnten Hinweise auf eine mögliche Jagdwilderei erlangt werden. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 08:47

    POL-PDLD: Neupotz - Kühlwagen aufgebrochen

    Neupotz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Kühlwagenanhängers auf, welcher auf dem Vereinsgelände des Fußballvereins in Neupotz abgestellt war. Die Täter entwendeten Bratwürste und Fisch im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren