Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim - Einbruch in Kirche

Knittelsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 13.05.2026 19:30 Uhr - 14.05.2026 08:45 Uhr in eine Kirche in Knittelsheim ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Türe aufhebelten. Aus dem Kircheninneren wurden mehre kirchliche Kulturgüter entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

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