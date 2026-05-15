POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrt
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am Donnerstag, 14. Mai wurde ein 78-jähriger Autofahrer in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Da er eine Atemalkoholkonzentration von 0,61 Promille aufwies, wurde auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt, welche die Überschreitung der 0,5-Promille-Grenze bestätigte. Den Mann erwarten ein Bußgeld von 500EUR, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
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