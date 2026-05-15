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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Donnerstag, 14. Mai wurde ein 78-jähriger Autofahrer in Schweigen-Rechtenbach kontrolliert. Da er eine Atemalkoholkonzentration von 0,61 Promille aufwies, wurde auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt, welche die Überschreitung der 0,5-Promille-Grenze bestätigte. Den Mann erwarten ein Bußgeld von 500EUR, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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