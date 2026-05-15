Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Fazit der Polizei anlässlich des Sandbahnrennens

Herxheim (ots)

Beim diesjährigen Sandbahnrennen in Herxheim kam es bei regnerischem Wetter nur vereinzelt zu Straftaten. Nach dem Rennen mussten zwei Fahrradfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt werden. Einer der Männer war mit 1,8 Promille, der andere mit 2,7 Promille unterwegs. Letzterer soll zudem mehrfach gestürzt sein. Diesbezüglich werden Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Ein besonders unrühmliches Verhalten zeigte ein 21-Jähriger. Er geriet zunächst mit einer Personengruppe in Streit und schlug einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Bei der anschließenden Personalienfeststellung verhielt sich der 21-Jährige äußerst aggressiv. Er widersetzte sich der Fesselung, beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach und spuckte nach ihnen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Haschisch sowie eine größere Menge Bargeld, die sichergestellt wurden. Auf richterliche Anordnung wurde folglich die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er dem Gewahrsam zugeführt. Der 21-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

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