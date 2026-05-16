Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bienwald B9 - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wörth (ots)

Am 15.05.2026 gegen 07:40 Uhr kam es auf der Bienwald B9 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 52-jährige befuhr mit seinem LKW die B9 in Richtung BAB65 und fuhr aus noch unbekannter Ursache zu weit links auf seiner Fahrspur, sodass er einem entgegenkommenden 50-jährigen LKW-Fahrer den Außenspiegel abfuhr. Der 50-jährige LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Während dem Ausweichmanöver überfuhr der 50-jährige einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher erlitt eine kleine Schnittwunde, da das Glas des Außenspiegels in die Fahrerkabine flog. Er kam anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 EUR beziffert.

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