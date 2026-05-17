PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Radfahrer mit Alkohol unterwegs

Jockgrim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel Polizeikräften ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Der 21-jährige konnte angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Der Radfahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeidienststelle gebracht. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Buhr
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 11:43

    POL-PDLD: Bienwald B9 - Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Wörth (ots) - Am 15.05.2026 gegen 07:40 Uhr kam es auf der Bienwald B9 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 52-jährige befuhr mit seinem LKW die B9 in Richtung BAB65 und fuhr aus noch unbekannter Ursache zu weit links auf seiner Fahrspur, sodass er einem entgegenkommenden 50-jährigen LKW-Fahrer den Außenspiegel abfuhr. Der 50-jährige LKW-Fahrer ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 07:33

    POL-PDLD: Oberhausen - Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss (THC und Amphetamin)

    Oberhausen (ots) - Am Freitagnachmittag, den 15.05.2026, kontrollierte die Polizei gegen 17:25 Uhr in der Bergstraße in Oberhausen eine 28-jährige Pkw-Fahrerin. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde der Fahrerin daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren