HZA-HH: Versteck an Bord: Hamburger Zoll stoppt Zigarettenschmuggel

60.000 unversteuerte Zigaretten auf Frachtschiff entdeckt

Zollkräfte des Sachgebiets Kontrollen Land- und Wasserzoll haben am 09.03.2026 in den Abendstunden bei einer Kontrolle im Hamburger Hafen 60.000 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Die Tabakwaren waren in einem versteckten Hohlraum an Bord eines Frachters verborgen.

Die Kontrollbeamten und Kontrollbeamtinnen nahmen auch die Überprüfung von Leerräumen vor. Nach dem Öffnen fanden sie mehrere Stangen Zigaretten ohne gültige Steuerzeichen.

"Der Fund zeigt, dass Schmuggler immer wieder versuchen, Tabakwaren versteckt nach Deutschland zu bringen. Für den Staat hätte dies einen Steuerschaden in Höhe von rund 13.735 Euro bedeutet", erklärt Pressesprecherin Anett Molter.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und der Zoll hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Zusatzinformationen: Tabakwaren unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland der Tabaksteuer. Die Tabaksteuer ist eine Verbrauchsteuer und ist durch die Verwendung und das Anbringen von Steuerzeichen auf den Verpackungen zu entrichten. Tabaksteuerhinterziehung wird regelmäßig als Steuerhinterziehung nach § 370 AO verfolgt.

