HZA-HH: Zoll bildet aus: 22 neue Zöllnerinnen und Zöllner in Hamburg

Rund 400 junge Menschen beginnen am 1. März 2026 ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll - 22 davon beim Hauptzollamt Hamburg.

"Es ist immer ein besonderer Moment, wenn wir unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in die Zollfamilie aufnehmen können. Unsere Studierenden und ihre Familien erleben heute einen bedeutenden Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn", sagte Melanie Schmaljohann, Leiterin des Hauptzollamts Hamburg, während der feierlichen Zeremonie. "Wir freuen uns, dass diese jungen Menschen sich für eine Karriere beim Zoll entschieden haben und somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung in unserem Land leisten werden."

Praxisorientiertes Studium für die Herausforderungen des Zolls. Die Nachwuchskräfte werden in einem praxisorientierten dreijährigen dualen Studium auf die vielfältigen Aufgaben des Zolls vorbereitet. Die Theoriephase findet an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Rostock statt, während die Praxisphasen in den verschiedenen Abteilungen des Hauptzollamts Hamburg sowie beim nahegelegenen Zollfahndungsamt durchgeführt werden. "Das Studium beim Zoll ist abwechslungsreich und bietet den Studierenden die Möglichkeit, Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen zu übernehmen. Nach Abschluss des Studiums erwartet unsere Nachwuchskräfte ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - von der Sachbearbeitung bis hin zu den Spezialeinheiten - alles ist möglich", so Schmaljohann weiter.

Nachhaltige Karriereperspektiven beim Zoll. Der Zoll übernimmt grundsätzlich alle Nachwuchskräfte nach bestandener Laufbahnprüfung. Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Studierenden nicht nur einen fundierten akademischen Abschluss, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz.

Sie tragen dazu bei, Steuereinnahmen zu sichern, den Verbraucherschutz zu gewährleisten, Arbeitsplätze zu schützen und die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. "Der Zoll bietet seinen Nachwuchskräften nicht nur eine erstklassige Ausbildung, sondern auch eine zukunftssichere Karriere. Auch in den kommenden Jahren werden wir verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze anbieten und jungen Menschen eine stabile und vielfältige berufliche Perspektive innerhalb einer großen Bundesverwaltung ermöglichen", betonte Schmaljohann.

Zusatzinformation:

Interessierte, die sich für eine Einstellung zum 1. März 2027 bewerben möchten, können dies noch bis zum 15. April 2026 tun. Bewerbungen für die Ausbildung im mittleren Dienst, sowie das Studium im gehobenen Zolldienst sind beim Hauptzollamt Hamburg, für das Studium der Verwaltungsinformatik bei der Generalzolldirektion einzureichen.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden Sie unter: www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere")

Ansprechpartner für das Studium im gehobenen Dienst Zoll: Jutta Peuke, Stefanie Gerstenkorn Telefon: 040 80003 1162 oder -1163 E-Mail: einstellung.hza-hamburg@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

