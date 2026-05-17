Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

L553 bei Kuhardt (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 11:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein weißes Fahrzeug gemeldet, das auf der Landstraße 553 zwischen Leimersheim und Kuhardt durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug unter anderem mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der verantwortliche 48-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt; gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrzeugs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

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