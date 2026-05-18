PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Mobilfunkladen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 17.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:30 Uhr ein lautes Klirren im Bereich der Gerberstraße in Landau gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter die Scheibe eines Mobilfunkladens eingeworfen hatten. Durch die zerstörte Scheibe gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 07:31

    POL-PDLD: Landau - Mehrere Einbrüche im Bereich Queichheim - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Zeitraum vom 13.05.2026 bis 15.05.2026 drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Objekte im Landauer Stadtteil Queichheim ein. Betroffen waren die Integrierte Gesamtschule (IGS) Queichheim, das Vereinsheim des La Boule Queichheim sowie das Vereinsheim des FV Queichheim. Die Täter verschafften sich jeweils durch das Einschlagen von Scheiben Zutritt ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 12:31

    POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

    L553 bei Kuhardt (ots) - Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 11:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein weißes Fahrzeug gemeldet, das auf der Landstraße 553 zwischen Leimersheim und Kuhardt durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug unter anderem mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der verantwortliche 48-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren