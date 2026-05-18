Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Mobilfunkladen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 17.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:30 Uhr ein lautes Klirren im Bereich der Gerberstraße in Landau gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter die Scheibe eines Mobilfunkladens eingeworfen hatten. Durch die zerstörte Scheibe gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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