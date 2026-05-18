PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Vandalismus an Grundschule - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.05.2026 - 17.05.2026) kam es im Bereich der Grundschule Billigheim-Ingenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter rissen einen Poller aus dem Boden und schlugen damit eine Fensterscheibe der Schule ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 08:17

    POL-PDLD: Landau - THC positiv

    Landau (ots) - Am 17.05.2026 wurde gegen 13:55 Uhr eine 30-jähriger Opel-Fahrer in der Rheinstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Auffallerscheinungen, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Landau - Bedrohung am Busbahnhof

    Landau (ots) - Am 16.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 18:18 Uhr eine Person gemeldet, die am Busbahnhof Landau Passanten mit einem Messer bedrohen würde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 54-jährigen Mann an, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Beamten konnten den Mann zu Boden sprechen und anschließend fesseln. Das Messer wurde in einer seiner Hosentaschen aufgefunden und ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 08:05

    POL-PDLD: Landau - Einbruch in Mobilfunkladen - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 17.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 02:30 Uhr ein lautes Klirren im Bereich der Gerberstraße in Landau gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter die Scheibe eines Mobilfunkladens eingeworfen hatten. Durch die zerstörte Scheibe gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren