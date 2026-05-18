Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim - Ingenheim - Vandalismus an Grundschule - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.05.2026 - 17.05.2026) kam es im Bereich der Grundschule Billigheim-Ingenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter rissen einen Poller aus dem Boden und schlugen damit eine Fensterscheibe der Schule ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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