Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

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Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet Wörth vier unverschlossene Fahrzeuge durch einen bisher unbekannten Täter angegangen und Wertgegenstände entwendet. Aus einem in der Jahnstraße abgestellten Fahrzeug wurden zwei Kisten Bier entwendet. Eine der entwendeten Kisten wurde in einer Nebenstraße wieder aufgefunden. Aus einem in der Rappenhecke abgestellten Fahrzeug wurde Münzgeld aus der Mittelkonsole entwendet. Im Deichweg wurde aus einem Fahrzeug ein Geldbeutel aus dem Handschuhfach entwendet. Der entwendete Geldbeutel wurde wenig später wieder aufgefunden. Allerdings fehlte das Bargeld aus dem Geldbeutel. Im Bergfeld durchwühlte der bisher unbekannte Täter ebenfalls ein Fahrzeug, entwendete allerdings nichts. Weiterhin wurden aus einem Anwesen Im Bergfeld zwei Fahrräder entwendet. Eins dieser Fahrräder wurde kurze Zeit später durch den Geschädigten in der Dorschbergstraße aufgefunden. Das zweite Fahrrad wurde am Nachmittag in einem Anwesen in der Nachtweide aufgefunden. Bei diesem Fahrrad befand sich ein weiteres Fahrrad, welches bisher keinem Besitzer zugeordnet werden kann. Ein Lichtbild des zweiten Fahrrads ist der Pressemeldung angehängt. Der Besitzer des Fahrrads soll sich bitte bei der Polizei Wörth am Rhein melden. Anhand von unterschiedlichen Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass es sich bei allen Taten wohl um denselben Täter handelt. Bei dem bisher unbekannten Täter handelt es sich um einen Mann mit Vollbart, der Mitte 30 Jahre alt ist. Bei den Tatbegehungen trug der Täter weiße Sneaker, schwarze Jeans, eine schwarze Wildlederjacke sowie eine rote Schirmmütze. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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