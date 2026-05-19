Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht innerhalb von 30 Minuten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum 18.05.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr, parkte eine 56-jährige Fahrzeughalterin ihren Mercedes zunächst in der Ahornstraße und anschließend im Horstring in Landau. Nach ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren Fahrzeugbereich fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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