POL-PDLD: Germersheim - Kellerfenster aufgehebelt
Germersheim (ots)
Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen dem 17. und 18.05.2026 ein Kellerfenster an einem Mehrfamilienhaus in der Burgunder Straße aus und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Überwachungskamera entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.
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