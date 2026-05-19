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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kellerfenster aufgehebelt

Germersheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen dem 17. und 18.05.2026 ein Kellerfenster an einem Mehrfamilienhaus in der Burgunder Straße aus und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Überwachungskamera entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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