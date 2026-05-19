Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Tätlicher Angriff

Landau (ots)

Am 18.05.2026 wurde der Polizei Landau gegen 23:16 Uhr ein streitendes Pärchen in der Trappengasse gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte unter anderem auf eine 35-jährige Frau, die sich äußerst aggressiv zeigte. Im Rahmen der beabsichtigten räumlichen Trennung des Paares schlug die Frau einem Polizeibeamten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Eine weitere Polizeibeamtin wurde von der 35-Jährigen mit der Faust gegen den Oberkörper geschlagen. Die deutlich alkoholisierte Frau wurde daraufhin gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr dort eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte die 35-Jährige die eingesetzten Polizeikräfte fortlaufend. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

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