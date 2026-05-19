Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Neustadt-Nord - Auffahrunfall am Stauende

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A65/Neustadt-Nord (ots)

Gestern Mittag (11:45h) ereignete sich auf der A65 bei Neustadt-Nord in Richtung Ludwigshafen ein Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. In der dortigen Baustelle staute es sich, was ein 65-jähriger PKW-Fahrer nicht wahrnahm und ungebremst auf seinen Vordermann auffuhr. Dessen PKW wurde durch den Aufprall wiederum auf den nächsten PKW aufgeschoben, sodass insgesamt drei PKW beschädigt wurden. Alle drei PKW mussten abgeschleppt werden, Gesamtschaden etwa 30.000EUR. Die beiden Verletzten wurden vorsorglich im Krankenhau Neustadt versorgt.

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