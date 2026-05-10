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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.05.2026 wurden im Zeitraum von 00:05 Uhr bis 00:45 Uhr Abfahrtkontrolle bezüglich des Haardter Weinfest in der Probstgasse durchgeführt.

Hierbei konnte ein 26-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug taumelte er in Richtung des Kofferraums. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss auf der Dienststelle entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
Nico Freitag

Telefon: 06321 854-0
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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