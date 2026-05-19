Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Winden (ots)

Ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro und drei beschädigte Fahrzeuge resultierten aus einem Unfall am gestrigen Nachmittag auf der Landesstraße zwischen Winden und Minderslachen. Gegen 15:40 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Landesstraße 548 von Winden in Richtung Minderslachen. Aus entgegengesetzter Richtung befuhr ein Abschleppfahrzeug die Landesstraße. Kurz nach der Ortsausfahrt Winden kam der 32-jähriger Verkehrsteilnehmer aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Abschleppfahrzeug. Hierdurch wurden Fahrzeugteile der beiden kollidierenden Fahrzeuge auf die Fahrbahn geschleudert, über die die dahinterfahrenden Fahrzeuge fuhren. Eines der beiden Fahrzeuge wurde durch das Überfahren der Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Das Fahrzeug des 32-jährigen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

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