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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorderweidenthal - Zeugenaufruf als Nachtrag umgekipptem Lkw (siehe https://s.rlp.de/7948Jtm)

Vorderweidenthal (ots)

Aufgrund vorliegender Hinweise, dass ein dem Lkw entgegenkommendes Fahrzeug Verursacher des Unfalls sein könnte, sucht die Polizei Zeugen. Demnach steht im Raum, dass ein weißer oder silberner Mercedes SLK zu weit links gefahren sei und der Lkw-Fahrer deshalb habe nach rechts ausweichen müssen. Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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