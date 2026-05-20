POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt
Edesheim (ots)
Am Dienstagmorgen (19.05.2026) gegen 10:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei in der Speyerer Straße einen 25-jährigen Autofahrer. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle räumte der junge Mann ein, am Vorabend drei Joints konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Angaben und reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste die Beamten für eine Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC trotz der Teillegalisierung weiterhin verboten ist und empfindliche Strafen sowie Fahrverbote nach sich zieht.
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