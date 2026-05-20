Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Verkehrsunfallflucht durch Kind

Rheinzabern (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Faustinastraße in Rheinzabern zu einer Verkehrsunfallflucht durch ein Fahrrad fahrendes Kind. Gegen 16:40 Uhr konnte eine Unfallzeugin beobachten wie ein augenscheinlich 10 bis 12 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad die Faustinastraße in Richtung Jockgrimer Straße befuhr. Als das Kind an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, kollidierte es mit seinem Lenker mit der Fahrerseite des Autos und zerkratzte diese. Der Junge hielt daraufhin an und sprach kurz mit der Unfallzeugin. Das Kind wollte den Vorfall seinen Eltern melden. Anschließend fuhr er davon. Da sich bisher niemand bei der Polizei Wörth meldete, werden die Erziehungsberechtigten des unfallverursachenden Kindes gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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