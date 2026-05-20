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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Insheim - Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Zeugen gesucht

Landau/Insheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.05.2026 bis 19.05.2026 kam es zu Einbrüchen in zwei Firmenfahrzeuge, die in Landau (Hagenauer Straße) sowie in Insheim (Bruchgasse) abgestellt waren. In beiden Fällen bohrten bislang unbekannte Täter das Schloss im Bereich des Kofferraums auf und verschafften sich so Zugang zur Ladefläche. Die Schadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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