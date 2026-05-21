Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollsperrung nach Unfall mit Lkw

B9 bei Scheibenhardt (ots)

Aufgrund von Bergungsarbeiten nach einem Verkehrsunfall ist die Bienwald B9 zwischen Kandel-Süd und dem Grenzübergang nach Frankreich aktuell in beide Richtungen vollgesperrt. Ein Lkw-Fahrer befuhr die B9 am heutigen Morgen, kurz nach 7 Uhr, von Frankreich kommend in Richtung Kandel und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Lkw geriet hierdurch in den Grünstreifen, kippte auf die Seite und kam so zum Liegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Bergungsarbeiten des Lkw werden voraussichtlich bis 14:30 Uhr dauern.

Es wird nachberichtet, sobald die Fahrbahn wieder frei ist.

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