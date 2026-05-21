POL-PDLD: Wörth am Rhein - Diebstahl an Baustelle

Herxheim (ots) - Am 20.05.2026 wurde gegen 14:30 Uhr eine 92-jährige Fußgängerin in der Sankt-Christopherus-Straße in Herxheim von drei unbekannten Personen aus einem PKW heraus angesprochen. Die Personen gaben vor, nach dem Weg zum Krankenhaus zu fragen, und verwickelten die Seniorin in ein Gespräch. Während dieses Gesprächs gelang es den Täterinnen bzw. Tätern, der 92-Jährigen die Halskette im Wert von etwa ...

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