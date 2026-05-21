POL-PDLD: Wörth am Rhein - Diebstahl an Baustelle
Wörth am Rhein (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Täter Baustelleneinrichtungsgegenstände von einer Baustelle in der Maximilianstraße in Wörth am Rhein. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
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