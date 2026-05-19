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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Versuchter Einbruch auf Firmengelände - Alarmanlage vertreibt Täter

Emlichheim (ots)

Am Sonntag, den 17.05.2026, kam es zwischen 22:40 Uhr und 23:00 Uhr an der Oelstraße in Emlichheim zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände zu verschaffen. Während der Tat wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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