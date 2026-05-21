Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Halskette entwendet - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 20.05.2026 wurde gegen 14:30 Uhr eine 92-jährige Fußgängerin in der Sankt-Christopherus-Straße in Herxheim von drei unbekannten Personen aus einem PKW heraus angesprochen. Die Personen gaben vor, nach dem Weg zum Krankenhaus zu fragen, und verwickelten die Seniorin in ein Gespräch. Während dieses Gesprächs gelang es den Täterinnen bzw. Tätern, der 92-Jährigen die Halskette im Wert von etwa 200 Euro zu entwenden. Anschließend entfernte sich der Pkw in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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