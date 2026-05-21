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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Annweiler (ots)

Am 21.05.26, zwischen 8:10-12:20 Uhr, kam es in Annweiler, in der Georg-Staab-Straße, auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses, zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugen beschädigte eine ältere Dame, beim Ausparken, einen abgestellten PKW. Die Verursacherin fuhr einen silber/grauen Kleinwagen. Vom Kennzeichen konnte vermutlich SÜW-A..... abgelesen werden. Sie fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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