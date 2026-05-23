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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung am Grenzübergang Scheibenhardt - Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Scheibenhardt (ots)

Am Freitagabend, den 22.05.2026, gegen 21:40 Uhr, meldete die Bundespolizei einen PKW, der den Grenzübergang an der Bienwald B9 aus Frankreich kommend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit passierte. Zudem missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltesignale der eingesetzten Beamten und fuhr hierbei nur knapp an einem Beamten der Bundespolizei vorbei. Nach Angaben der eingesetzten Kräfte wurde dabei sogar der Außenspiegel des PKW durch die Anhaltekelle touchiert. Der PKW konnte nach kurzer Verfolgung durch Kräfte der Bundespolizei gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 41-jährigen Mann. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den 41-jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eingeleitet. Die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Jonas Buhr
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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