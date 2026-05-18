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Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Auseinandersetzung auf Ausflugsschiff mit mehreren Verletzten - Polizei sucht Zeugen

Eltville (ots)

(pa)Am Donnerstag ist es an Bord eines Ausflugsschiffs auf dem Rhein bei Eltville zu einer Auseinandersetzung gekommen, in Folge derer mehrere Personen rettungsdienstlich behandelt werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf dem durch einen Partyveranstalter gecharterten Fahrgastschiff gegen 19.50 Uhr zu einem Streit, der schließlich darin mündete, dass eine Personengruppe in Eltville-Erbach des Schiffes verwiesen wurden. Im Ablauf des Geschehens soll auch ein Reizstoffspray eingesetzt worden sein. Der Rettungsdienst versorgte an Land mehrere Verletzte. Das Schiff setzte seine Fahrt nach Mainz fort. Zum Anlass und genaueren Verlauf der Auseinandersetzung ermittelt derzeit die Wasserschutzpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Zentralen Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06134 55660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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