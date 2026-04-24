Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Polizei begleitet Übung von NATO-Streitkräften und gewährleistet Verkehrsfluss

Mainz-Kastel (ots)

Unter der Leitung der Landeskommandos Thüringen und Hessen der Bundeswehr üben bei der HESSE-THURINGIA-EXERCISE (kurz: "HETHEX") im Zeitraum vom 22. bis zum 26. April 2026 bis zu 900 deutsche und US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten die Koordination militärischer Kolonnenfahrten im zivilen Straßenverkehr und die Versorgung beteiligter Militärangehöriger. Dabei fahren rund 400 Fahrzeuge über ausgewählte Abschnitte der Autobahnen A4, A5, A7 und A38. Für die Übung wurden von der Bundeswehr Versorgungspunkte eingerichtet - einer davon befindet sich auf einem Autohof an der A7 bei Homberg/Efze.

Die Übung "HETHEX 2026" ist in dieser Form bundesweit die erste ihrer Art. Insbesondere im Zeitraum vom 24. bis zum 26. April ist mit wiederholtem Kolonnenverkehr auf den hessischen und thüringischen Verkehrswegen zu rechnen.

Die Polizei begleitet die Übung im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit und sorgt dabei für einen störungsfreien Ablauf und trifft Maßnahmen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Hierzu sind zahlreiche Einsatzkräfte während des gesamten Übungsverlaufs auf den Straßen unterwegs und sorgen für geringstmögliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Einsatzleitung weist darauf hin, dass die Nutzung von Drohnen im Übungszeitraum insbesondere im Bereich des Versorgungspunktes auf dem Autohof an der A7 nicht zulässig ist. Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die konsequent geahndet werden.

Die Polizei informiert anlassbezogen über den Einsatzverlauf und mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen über die Kanäle

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