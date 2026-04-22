Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Bundesweite Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz: Bilanz der Wasserschutzpolizei in Hessen

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Wiesbaden (ots)

(LH) Wie im letzten Jahr beteiligte sich Hessen an der Bundesweiten Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz (BAGU), in der Zeit vom 13. bis zum 19. April.

Wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43615/6253883

In Hessen wurden während der Aktionstage insgesamt 20 Fahrgastkabinenschiffe, 18 Gütermotorschiffe, 13 Tankmotorschiffe und 4 Tagesausflugsschiffe kontrolliert. Die Beanstandungsqoute in Hessen lag bei rund einem Drittel der kontrollierten Schiffe. Insgesamt wurden 31 Ordnungswidrigkeiten geahndet und eine dreistellige Summe Verwarngeld erhoben.

Obwohl die Kontrollen keine eklatanten Verstöße zu Tage brachten, zeigen die Ergebnisse erneut, wie wichtig die Kontrollen zur Einhaltung der Umweltvorschriften und dem Schutz der Binnengewässer sind. Umwelt- und Gewässerschutz ist und bleibt eine elementare Aufgabe der Wasserschutzpolizei.

Weitere Informationen zur bundesweiten Bilanz sind der Pressemitteilung der Polizei NRW zu entnehmen, die unter "weitere Inhalte" zu finden ist.

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