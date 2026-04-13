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Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Bundesweite Aktionstage zum Gewässer- und Umweltschutz - Hessische Wasserschutzpolizei beteiligt sich an Kontrollwoche "BAGU"

POL-HPE: Bundesweite Aktionstage zum Gewässer- und Umweltschutz - Hessische Wasserschutzpolizei beteiligt sich an Kontrollwoche "BAGU"
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Wiesbaden (ots)

Vom 13.-19. April 2026 finden die bundesweiten Kontrolltage der Wasserschutzpolizeien mit dem Schwerpunkt Gewässer- und Umweltschutz statt.

Neben den Küstenländern beteiligen sich auch die Binnenländer, zu denen auch Hessen zählt. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt auf dem Umweltschutz der Gewässer, bei uns in Hessen insbesondere auf den großen Wasserstraßen Rhein und Main. Dabei wird vor allem auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abfallentsorgung und die Einhaltung weiterer umweltrechtlicher Vorschriften in der Binnen-, Fahrgast- und Freizeitschifffahrt geachtet.

Mit der Aktionswoche sollen nicht nur mögliche Verstöße aufgedeckt werden, sondern auch auf den Schutz der Gewässer aufmerksam gemacht werden.

Weitere Details zur "BAGU" können Sie der Pressemitteilung der Polizei Nordrhein-Westfalen entnehmen, die unter "weitere Inhalte" beigefügt ist.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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