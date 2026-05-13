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Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Polizeihubschrauberflüge im Bereich Haiger

Wiesbaden (ots)

(LH) Im Bereich Haiger findet am Dienstag, 19.05.2026, eine Übung unter Beteiligung der Polizeifliegerstaffel Hessen sowie der Berufsfeuerwehr Wiesbaden statt. Beide Organisationen trainieren im Laufe des Tages den gemeinsamen Rettungseinsatz an einer Windenergieanlage.

Schwerpunkte der Übung sind dabei unter anderem die Verbringung von Höhenrettern auf, sowie die hubschraubergestützte Personenrettung von einer Windenergieanlage. In einsatzrealistischen Szenarien wird insbesondere die Verwendung der Rettungswinde trainiert. Während des Übungstags wird im genannten Bereich ein entsprechend höheres Flugaufkommen des Polizeihubschraubers wahrzunehmen sein.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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