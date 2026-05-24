Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Versuchter Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum vom 18.05.2026 bis zum 23.05.2026 brach ein unbekannter Täter in ein Firmenfahrzeug eines Telekommunikationsunternehmens ein. Der Transporter war auf einem frei zugänglichen Parkplatz nahe eines Sportplatzes in Mörzheim abgestellt. Der Täter schlug das Fenster einer Fahrzeugtür ein, wodurch es ihm möglich war, die Tür zu öffnen. Obwohl sich im Transporter hochwertiges Werkzeug befand, wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell