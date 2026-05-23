Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

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Landau in der Pfalz / A65 (ots)

Am Freitag gegen 15:20 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem schwarzen VW T-Roc die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord musste sie verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ein zuvor bereits dicht aufgefahrener Fahrzeugführer verkannte vermutlich die Situation und streifte beim Spurwechsel auf die B10 das Fahrzeugheck des T-Roc. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in der Folge fort. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 06323 9550 mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

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