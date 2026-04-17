Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizei warnt - derzeit häufen sich Schockanrufe im Bereich Montabaur/Westerburg

Montabaur (ots)

Derzeit kommt es im Bereich der PI Montabaur und PI Westerburg vermehrt zu Schockanrufen, dass ein Familienangehöriger einen Unfall hatte.

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen folgende Hinweise dringend zu beachten:

- Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche Polizeidienststelle. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Geben Sie gegenüber unbekannten Personen keine Namen von Familienangerhörigen preis. - Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer dies ausdrücklich verbietet. - Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am Telefon.

Es gilt: KEINE STAATLICHE ORGANISATION FORDERT AM TELEFON DIE HERAUSGABE VON BARGELD ODER SCHMUCK!

Bitte warnen Sie Angehörige und Bekannte vor der aktuellen Serie von Betrugsanrufen.

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