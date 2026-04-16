Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizei sucht Zeugen: Sachbeschädigung am Auto auf einem Parkplatz

Nistertal (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße "Am Sportplatz 4a" in 57647 Nistertal zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw.

Ein schwarzer VW Polo wurde im genannten Zeitraum an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die Karosserie mittels eines spitzen Gegenstandes mutwillig zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

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